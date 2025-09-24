La emotiva confesión de Efsun a Bahar en su vídeo de despedida: “Se han convertido en una familia para mí”

Con el corazón roto, Efsun ha grabado un vídeo. Ha comenzado con una reflexión sobre la vida y el destino, intentando justificar lo injustificable: “A veces, marcharse es la manera de decir que realmente quieres quedarte, pero no puedes”. Ha sido su forma de explicar por qué debe abandonar a la gente que quiere.

Hablándole a Bahar, ha reconocido con cariño cómo se han convertido en una "segunda familia" para ella, algo que nunca habría imaginado meses atrás.

Pero el verdadero motivo del vídeo ha llegado después: "Por favor, protejan a Seren. Y recuérdenme con una sonrisa... Por favor, cuiden a mi niña".

Es entonces cuando, a través de sus recuerdos, hemos descubierto la conversación completa con su médico. Le ha confirmado que padecepolineuropatía amiloide: "Seis meses, quizá un año de vida". A pesar de que el doctor le ha insistido en que necesita el apoyo de su familia, Efsun ha tomado la decisión de callarse y afrontarlo todo sola.