Los errores del pasado no perdonan: así se ha ganado don Pedro pasar sus últimos días en soledad

Don Pedro llegó a Sueños de libertad pisando fuerte. El padre de Mateo se acercó a los De la Reina después de hacer negocios con Jesús y su ambición le llevó a traicionar e incluso dejar morir a su socio después de que Digna le disparase.

Aunque ha habido momentos en los que hemos empatizado con su dolor, como cuando perdió a su hijo en un accidente de tráfico, o nos hemos alegrado por su felicidad, en su historia de amor con Digna, don Pedro también nos ha generado rechazo con su frialdad, su rencor y sus juegos sucios.

Recientemente, la doctora Borrell le confirmó que no le quedaba mucho tiempo ya que su enfermedad está muy avanzada y, en los que parecen ser sus últimos días de vida, el director de las Perfumerías está más solo que nunca. ¿Recordáis cómo ha llegado a este punto?

Su relación con Digna

Don Pedro se quedó prendado de Digna desde el primer momento en el que la vio. A pesar de estar casado, el padre de Mateo apostó por la Merino y, tiempo después de que su mujer se quitase la vida, comenzó una relación con ella.

A Digna le costó trabajo dejarse querer y volver confiar en un hombre, pero don Pedro supo seducirla y también le hizo creer que le estaba ayudando después de que ella disparase a Jesús de la Reina. Ella, de momento, no sabe que fue su marido quién dejó morir a su sobrino.

Todo se ha torcido en las últimas semanas, ya que Digna ha ido descubriendo secretos oscuros del pasado de don Pedro y éste se ha mostrado muy celoso y posesivo por miedo a que lo abandone en sus últimos días. De hecho, la ha chantajeado para que no se marche de su lado.

Irene y Cristina, su familia más cercana

Don Pedro siempre ha estado muy unido a su hermana, Irene, tanto, que ella se ha podido sentir manipulada y utilizada por él en más de una ocasión y en los últimos meses ha sido más consciente de ello.

Su hermano fue quién presionó a Irene para que renunciase a su hija cuando nació y para que se alejase del hombre con el que salía por aquel entonces. Descubrir que fue don Pedro quién obligó al padre de Cristina a separarse de ella ha hecho que Irene se aleje de él.

A pesar de que Cristina también ha descubierto recientemente la verdad, ella siente más compasión por don Pedro porque sabe que está enfermo y no es consciente de todo lo que ha sufrido su madre por él. ¿Acabarán perdonándole en sus últimos días?

Su enemistad con los De la Reina

Don Pedro le quitó la dirección de la fábrica a Joaquín de una manera sucia y, desde entonces, ha hecho lo que ha querido con Perfumerías de la Reina, ganándose cada vez más la enemistad de todos los accionistas.

Damián no entendió por qué Digna decidió casarse con él y, aunque ha intentado abrirle los ojos en más de una ocasión, no lo ha conseguido. Al menos hasta ahora. La Merino ha sido siempre un motivo de disputa entre ambos.

Parece que Tasio es el único que le cae en gracia a don Pedro, ya que quiere que sea él su sucesor en la empresa. ¿Se cumplirá su última voluntad? ¿Le perdonará su familia en sus últimos días? ¿Se descubrirá que él dejó matar a Jesús antes de su final? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos!