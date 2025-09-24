Gabriel se derrumba al recordar a su padre y cómo Damián le traicionó

Don Pedro consigue envenenar a Gabriel en contra de Damián. El empresario consigue desestabilizar al joven recordándole el daño que Damián le hizo a su propio hermano Bernardo, que es el padre de Gabriel.

Aunque el abogado finge indiferencia, don Pedro percibe que sus palabras le hieren y le revela la existencia de unas cartas.

Gabriel encuentra esas cartas en la habitación de Damián y se derrumba. Se llena de rabia volviendo a recordar la verdad. ¿Qué pasará?

Además, Gabriel sospecha que hay un topo en la familia.