Capítulo 400
Gabriel se derrumba al recordar a su padre y cómo Damián le traicionó
El abogado encuentra unas cartas de Bernardo, su padre, que le desestabilizan por completo.
Don Pedro consigue envenenar a Gabriel en contra de Damián. El empresario consigue desestabilizar al joven recordándole el daño que Damián le hizo a su propio hermano Bernardo, que es el padre de Gabriel.
Aunque el abogado finge indiferencia, don Pedro percibe que sus palabras le hieren y le revela la existencia de unas cartas.
Gabriel encuentra esas cartas en la habitación de Damián y se derrumba. Se llena de rabia volviendo a recordar la verdad. ¿Qué pasará?
Además, Gabriel sospecha que hay un topo en la familia.
