Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

Damián está desolado. Digna le ha contado que fue quién mató a Jesús. Se le disparó el arma tras un forcejeo y eso acabó con su vida. ¡Damián no da crédito!

Tras descubrirlo, Damián se queda en shock y le pide a Digna que se marche de su casa. ¡No quiere verla más!

Después, Damián atraviesa por un gran dilema: denunciar o no a Digna. Mientras tanto, Manuela, ajena a la verdad que lo atormenta, intenta reconfortarlo sin conocer el trasfondo de su angustia.

La tía de Claudia le dice que, para ella, tanto Digna como él, son muy importantes para ella y que está convencida de que podrán solucionar sus diferencias.

Sin embargo, Damián lo tiene claro: la relación con Digna está totalmente rota. ¿Qué pasará?