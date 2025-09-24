Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 400

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

El patriarca coge el teléfono con la intención de denunciar a la madre de Joaquín y Luis.

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

Publicidad

Damián está desolado. Digna le ha contado que fue quién mató a Jesús. Se le disparó el arma tras un forcejeo y eso acabó con su vida. ¡Damián no da crédito!

Tras descubrirlo, Damián se queda en shock y le pide a Digna que se marche de su casa. ¡No quiere verla más!

Después, Damián atraviesa por un gran dilema: denunciar o no a Digna. Mientras tanto, Manuela, ajena a la verdad que lo atormenta, intenta reconfortarlo sin conocer el trasfondo de su angustia.

La tía de Claudia le dice que, para ella, tanto Digna como él, son muy importantes para ella y que está convencida de que podrán solucionar sus diferencias.

Sin embargo, Damián lo tiene claro: la relación con Digna está totalmente rota. ¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

La emotiva confesión de Efsun a Bahar en su vídeo de despedida: “Se han convertido en una familia para mí”
El corazón en un puño

La emotiva confesión de Efsun a Bahar en su vídeo de despedida: “Se han convertido en una familia para mí”

Evren se marcha sin mirar atrás y deja a Bahar rota: ¿quedará algún futuro para ellos?
Renacer 23 septiembre

Evren se marcha sin mirar atrás y deja a Bahar rota: ¿quedará algún futuro para ellos?

¡Por fin libres! Bahar, Rengin y Cagla escapan usando un sedante contra sus secuestradores
Renacer 23 septiembre

¡Por fin libres! Bahar, Rengin y Cagla escapan usando un sedante contra sus secuestradores

La pesadilla ha terminado. Utilizando sus conocimientos médicos, Bahar, Rengin y Cagla han ideado un plan maestro y han conseguido huir de los secuestradores.

La decisión más dura de Efsun: abandonar a Seren y a sus nietos para ocultar su enfermedad
Renacer 23 septiembre

La decisión más dura de Efsun: abandonar a Seren y a sus nietos para ocultar su enfermedad

Al anunciar que se va por dos años, se ha encontrado con la peor de las reacciones de su hija Seren.

El final más amargo para Tura: detenido entre gritos y acusaciones contra su hermano

El final más amargo para Tura: detenido entre gritos y acusaciones contra su hermano

La señal de socorro de Bahar en una farmacia que su secuestrador descubre: “No soy estúpido”

La señal de socorro de Bahar en una farmacia que su secuestrador descubre: “No soy estúpido”

Carmen y Tasio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio se estrenará como nuevo director de la empresa

Publicidad