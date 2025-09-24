Antena 3 LogoAntena3
Ser un Korhan

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

Ferit tuvo un tenso cara a cara con su padre, Orhan, justo antes de que Kazım fuera secuestrado. Entre palabras confesiones, quedó claro el precio de su apellido y la soledad que acompaña a la familia.

Desirée Castillo
Publicado:

Un poco antes del secuestro de Kazim, Ferit se sentó frente a su padre, Orhan, para hablar de lo que sentía. “Siempre hago que alguien se sienta infeliz”, confesó.

Orhan lo miró y le recordó la realidad de la familia: todos compartían soledad. Era el precio de su apellido, una carga que llevaba desde niños hasta la vida adulta.

Ferit intentó entenderlo todo, si renunciar al apellido o someterse a él. Orhan le explicó que ya había enfrentado muchas pruebas, que había tomado su camino sin pensar en nadie y que aun así seguía adelante.

Entre palabras duras también hubo cariño. Orhan le recordó que, pase lo que pase, lo quiere: “Eres mi hijo y te quiero mucho. Con que lo sepas, me basta”.

Esa conversación dejó claro que antes del secuestro, Ferit entendió la soledad y las responsabilidades de su familia, pero también que nunca estaba completamente solo.

