"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

Un poco antes del secuestro de Kazim, Ferit se sentó frente a su padre, Orhan, para hablar de lo que sentía. “Siempre hago que alguien se sienta infeliz”, confesó.

Orhan lo miró y le recordó la realidad de la familia: todos compartían soledad. Era el precio de su apellido, una carga que llevaba desde niños hasta la vida adulta.

Ferit intentó entenderlo todo, si renunciar al apellido o someterse a él. Orhan le explicó que ya había enfrentado muchas pruebas, que había tomado su camino sin pensar en nadie y que aun así seguía adelante.

Entre palabras duras también hubo cariño. Orhan le recordó que, pase lo que pase, lo quiere: “Eres mi hijo y te quiero mucho. Con que lo sepas, me basta”.

Esa conversación dejó claro que antes del secuestro, Ferit entendió la soledad y las responsabilidades de su familia, pero también que nunca estaba completamente solo.