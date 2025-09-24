Antena 3 LogoAntena3
Gabriel recibe una inquietante carta de Isabel: viajará a Madrid y le gustaría volver a verlo

El abogado recibe una cara de Isabel, la antigua secretaria de la fábrica y su amante.

Isabel fue secretaria de Perfumerías De la Reina y pronto se convirtió en una aliada clave de Jesús, con quien compartió secretos y muchas confidencias. Su interesada relación no acabó bien y se marchó de Toledo con sed de venganza.

Tiempo después, volvimos a saber de ella. Esta vez, enamorada de Dámaso Úbeda, un abogado que le prometió que le prometió que se casarían en París.

Sin embargo, Isabel vivió engañada ya que no sabía que Dámaso era en realidad… ¡Gabriel De la Reina!

Gabriel se acercó a ella para sacarle información de los De la Reina en su particular venganza.

Ahora, Isabel ha vuelto. La joven escribe una carta a Gabriel, a quien todavía conoce como Dámaso, diciéndole que viajará a Madrid y que le gustaría verlo.

¡Gabriel se queda muy pensativo! ¿Aceptará volver a reunirse con Isabel?, ¿Su secreto está en peligro?

