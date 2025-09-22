Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 398

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

La joven no se siente capacitada para asumir ese cargo ahora que está pasando por uno de sus momentos más complicados tras la marcha de Fina.

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

Publicidad

La junta de accionistas se reúne para destituir a don Pedro de la dirección de la empresa y elegir a un nuevo director o directora.

Todos, incluido Tasio, votan en favor de Marta. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando Marta decide renunciar al cargo. ¡No se siente preparada!

“Sería un error. No voy a poder”, dice la empresaria aguantando el llanto argumentando que ahora mismo no es ni capaz de estar al frente de su nueva sección.

Marta se marcha y Andrés va detrás de su hermana para intentar consolarla.

“Me duele haberos decepcionado, le dice Marta a Andrés. No puede disimular más, no está bien tras la marcha de Fina y ahora no puede asumir esa responsabilidad.

Andrés intenta darle todo su apoyo diciéndole que Fina volverá, pero Marta ya ha perdido toda esperanza. ¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina
Capítulo 398

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”
Capítulo 398

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Es nombre es lujurioso”
Capítulo 398

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Ese nombre es lujurioso”

El sacerdote de la colonia acude a la tienda, alertado por las quejas de las feligresas.

Nuevo cartel de 'Sueños de libertad'
La serie más vista de la televisión

El fenómeno Sueños de libertad traspasa fronteras y se estrenará el 22 de septiembre en HBO Max en toda Latinoamérica y Brasil

La ficción diaria de las tardes de Antena 3, consolidada como la serie más vista de la TV en España, se prepara para su estreno en la plataforma HBO Max por toda Latinoamérica y Brasil a partir del 22 de septiembre

La tregua que nadie esperaba: Seyran y Pelin dejan atrás sus rencores y hablan de su dolor

La tregua que nadie esperaba: Seyran y Pelin dejan atrás sus rencores y hablan de su dolor

Eduardo Velasco

Los secretos de Humberto: así se preparó Eduardo Velasco para interpretar a su personaje de La Encrucijada

¡El secuestro se convierte en un infierno! Bahar, Rengin y Cagla temen no volver a ver a sus familias

¡El secuestro se convierte en un infierno! Bahar, Rengin y Cagla temen no volver a ver a sus familias

Publicidad