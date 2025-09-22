Capítulo 398
Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina
La joven no se siente capacitada para asumir ese cargo ahora que está pasando por uno de sus momentos más complicados tras la marcha de Fina.
La junta de accionistas se reúne para destituir a don Pedro de la dirección de la empresa y elegir a un nuevo director o directora.
Todos, incluido Tasio, votan en favor de Marta. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando Marta decide renunciar al cargo. ¡No se siente preparada!
“Sería un error. No voy a poder”, dice la empresaria aguantando el llanto argumentando que ahora mismo no es ni capaz de estar al frente de su nueva sección.
Marta se marcha y Andrés va detrás de su hermana para intentar consolarla.
“Me duele haberos decepcionado, le dice Marta a Andrés. No puede disimular más, no está bien tras la marcha de Fina y ahora no puede asumir esa responsabilidad.
Andrés intenta darle todo su apoyo diciéndole que Fina volverá, pero Marta ya ha perdido toda esperanza. ¿Qué pasará?
