Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

La junta de accionistas se reúne para destituir a don Pedro de la dirección de la empresa y elegir a un nuevo director o directora.

Todos, incluido Tasio, votan en favor de Marta. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando Marta decide renunciar al cargo. ¡No se siente preparada!

“Sería un error. No voy a poder”, dice la empresaria aguantando el llanto argumentando que ahora mismo no es ni capaz de estar al frente de su nueva sección.

Marta se marcha y Andrés va detrás de su hermana para intentar consolarla.

“Me duele haberos decepcionado, le dice Marta a Andrés. No puede disimular más, no está bien tras la marcha de Fina y ahora no puede asumir esa responsabilidad.

Andrés intenta darle todo su apoyo diciéndole que Fina volverá, pero Marta ya ha perdido toda esperanza. ¿Qué pasará?