Paula, desesperada, pide ayuda a don Agustín tras su despido: “Estoy durmiendo en la calle”

Paula no sabe que hacer. Está sin trabajo y durmiendo en la calle. Las monjas para que las que trabajaba la han despedido cuando Paula faltó a su trabajo por encontrarse muy enferma.

Paula, no tiene dinero para seguir pagando el albergue donde estaba viviendo, y desesperada acude a don Agustín para contarle su situación. El párroco de la colonia le dice que ya lo sabía y le contesta que le ha dejado quedar muy mal con esas monjas.

Don Agustín se muestra muy poco comprensivo con la joven ya que cree que la joven en realidad no estaba tan grave como ella decía.

Paula le pide una nueva oportunidad y le promete que no le va a decepcionar. Le pide que le ayude a buscar un trabajo y le acaba confesando que está durmiendo en la calle.

El párroco le dice que intentará ayudarla y le da el número de un albergue para que puedan acogerla, aunque le dice que lo haga pronto porque esos sitios se llenan en seguida.

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