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Capítulo 612

Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”

La De la Reina teme que la argentina haya viajado hasta España por Fina.

Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”

Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”

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La llegada de Bianca ha creado cierta tensión entre Marta y Fina, para la fotógrafa ha sido una sorpresa agradable, pero para la hija de Damián su llegada ha provocado ciertas inseguridades.

Fina y Marta han tenido una conversación sobre el tema. La joven De la Reina no cree que la argentina esté allí por negocios, pero Fina ha intentado tranquilizarla y explicarle los motivos de su visita.

La fotógrafa ha querido aprovechar el momento para explicarle a Marta que le gustaría arreglar la situación con su expareja y poder explicarle porque la dejó por teléfono.

Ante la preocupación de Marta, Fina se lo ha dejado claro: “Mi corazón te pertenece a ti y no me imagino una vida sin estar contigo”, además le asegurado que su ex solo es una amiga. ¿Seguirá Mara teniendo dudas?

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