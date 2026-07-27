Capítulo 612
Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”
La De la Reina teme que la argentina haya viajado hasta España por Fina.
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La llegada de Bianca ha creado cierta tensión entre Marta y Fina, para la fotógrafa ha sido una sorpresa agradable, pero para la hija de Damián su llegada ha provocado ciertas inseguridades.
Fina y Marta han tenido una conversación sobre el tema. La joven De la Reina no cree que la argentina esté allí por negocios, pero Fina ha intentado tranquilizarla y explicarle los motivos de su visita.
La fotógrafa ha querido aprovechar el momento para explicarle a Marta que le gustaría arreglar la situación con su expareja y poder explicarle porque la dejó por teléfono.
Ante la preocupación de Marta, Fina se lo ha dejado claro: “Mi corazón te pertenece a ti y no me imagino una vida sin estar contigo”, además le asegurado que su ex solo es una amiga. ¿Seguirá Mara teniendo dudas?
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