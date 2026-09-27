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Adriana Ugarte: “Yo espiaría al personaje de Dolores, no sé si me está escondiendo algo”

Los actores y la autora de Sira nos han contado a quien de sus compañeros les gustaría espiar y el porqué. ¿A quién te gustaría espiar a ti de la continuación de El tiempo entre costuras?

Adriana Ugarte: “Yo espiaría al personaje de Dolores, no sé si me está escondiendo algo”

Adriana Ugarte: “Yo espiaría al personaje de Dolores, no sé si me está escondiendo algo”

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Carmen Pardo | Ximena Rodero
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Los protagonistas de Sira han presentado la serie basada en el libro de María Dueñas en el Festival Internacional de cine de San Sebastián. Allí han podido visionar el primer capítulo de la serie que han definido como “dinamita, dramático o absorbente”.

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Sobre la serie en la que Marcus y Sira acabaron como espías, les hemos preguntado a los actores y a la escritora sobre a qué personaje les gustaría espiar.

Adriana Ugarte ha confesado que le gustaría espiar al personaje de Dolores interpretado por Elvira Mínguez, “el personaje me dice que por alguna razón no puede estar donde a mi me gustaría que estuviera y quiero saber si me está escondiendo algo” ha dicho la protagonista de Sira.

Peter Vives quiere saber quién es ese Nick Soutter, “no me fío es muy guapo” ha asegurado el actor que da vida a Marcus.

María Dueñas ha afirmado que “me habría encantado estar espiando el rodaje entero, me gustaría haber estado presente en todo momento” y Elvira Mínguez quiere saber todo del personaje de Mari Carmen Sánchez, “creo que controla mucho más de los que parece” ha asegurado la actriz que da vida a Dolores.

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