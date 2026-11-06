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A la deriva

Paula Echevarría y Daniel Grao ponen a prueba su memoria con sus series más míticas

Los protagonistas de A la deriva se enfrentan a un divertido juego en el que tienen que descubrir qué hay de raro en las imágenes de las series más míticas de Antena 3 en las que han participado. ¿Conseguirán recordar todos los detalles?

Paula y Daniel Grao

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Celia Gil
Celia Gil
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Paula Echevarría y Daniel Grao han protagonizado algunas de las ficciones más recordadas de Antena 3. Ahora, los actores de A la deriva se enfrentan a un divertido reto en el que tienen que observar imágenes de sus antiguas series y descubrir qué elemento ha desaparecido o ha sido modificado. ¡Una prueba de memoria que nos deja momentos de lo más divertidos!

Paula Echevarría vuelve por unos instantes al universo de Velvet, donde dio vida a la inolvidable Ana Ribera. La actriz observa una de las fotografías de la ficción e intenta descubrir qué ha cambiado. “¡Le habéis puesto bigotillo a Miguel Ángel!”, exclama entre risas al fijarse en uno de los detalles de la imagen.

Por su parte, Daniel Grao viaja al pasado con una fotografía de Sin identidad, una serie en la que compartió reparto con Verónica Sánchez. El actor no puede evitar emocionarse al reconocer a su compañera: “Aquí está mi Ángela maravillosa, mi Verónica Sánchez”. ¿Habrán conseguido Paula y Daniel descubrir todos los cambios de las imágenes?

¡Dale al play y descubre cómo se han enfrentado al reto!

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