14 años después
La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"
La actriz no ha podido contener el entusiasmo al volver a reencontrarse con sus compañeros para ponerse en la piel de Sira en la continuación de El tiempo entre costuras.
La lectura de guion de Sira ha traido un momento muy especial, Adriana Ugarte ha vuelto a reencontrarse con Rubén Cortada y Peter Vives 14 años después de haber grabado El tiempo entre Costuras.
La actriz no ha podido contener su emoción al volver a ver a los actores y se ha fundido en un caluroso abrazo con ellos. "Vuelvo a meterme en la piel de este personaje tan bello", ha afirmado Adriana Ugarte al volver a convertirse en Sira Quiroga.
Para la protagonista de Sira, "es una suerte volver a coincidir con actores a los que amo tanto", haciendo referencia a sus compañeros de reparto Rubén Cortada y Peter Vives.
El actor que da vida a Macus Logan ha confesado que "parece que no ha pasado el tiempo, a Adriana la veo exactamente igual, tiene la misma energía", por su parte, Rubén Cortada se muestra muy orgulloso de poder volver a dar vida a Ramiro Arribas en un proyecto de la calidad de Sira.
Así es Sira
La Segunda Guerra Mundial llega a su fin y la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un trágico suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación.
Una cautivadora trama que bebe del drama histórico y el género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa – el final de la Segunda Guerra Mundial – y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.
