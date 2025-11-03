Antena 3 LogoAntena3
14 años después

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"

La actriz no ha podido contener el entusiasmo al volver a reencontrarse con sus compañeros para ponerse en la piel de Sira en la continuación de El tiempo entre costuras.

Así se han vuelto a ver los protagonistas de Sira

Carmen Pardo
La lectura de guion de Sira ha traido un momento muy especial, Adriana Ugarte ha vuelto a reencontrarse con Rubén Cortada y Peter Vives 14 años después de haber grabado El tiempo entre Costuras.

La actriz no ha podido contener su emoción al volver a ver a los actores y se ha fundido en un caluroso abrazo con ellos. "Vuelvo a meterme en la piel de este personaje tan bello", ha afirmado Adriana Ugarte al volver a convertirse en Sira Quiroga.

Para la protagonista de Sira, "es una suerte volver a coincidir con actores a los que amo tanto", haciendo referencia a sus compañeros de reparto Rubén Cortada y Peter Vives.

El actor que da vida a Macus Logan ha confesado que "parece que no ha pasado el tiempo, a Adriana la veo exactamente igual, tiene la misma energía", por su parte, Rubén Cortada se muestra muy orgulloso de poder volver a dar vida a Ramiro Arribas en un proyecto de la calidad de Sira.

Así es Sira

La Segunda Guerra Mundial llega a su fin y la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un trágico suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación.

Una cautivadora trama que bebe del drama histórico y el género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa – el final de la Segunda Guerra Mundial – y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"

