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Capítulo 658

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

La joven no piensa tirar la toalla y luchará por el legado de su familia hasta el final.

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

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Julia Zapata López
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Andrés y Marta estaban desolados por tener que marcharse de la fábrica en contra de su voluntad al ser despedidos por Gabriel.

Estaban convencidos de que su primo había ganado la batalla, pero han regresado renovados, emocionados y con una enorme felicidad después de la sorpresa que les tenían preparada sus compañeros en la colonia. Un momento cargado de emoción, lágrimas y mucho cariño.

Ambos se lo han contado a su padre que se ha alegrado mucho por sus hijos: “Habéis recibido el homenaje que merecíais”.

El patriarca les dice, aunque Gabriel haya ganado, deben quedarse con eso.

Sin embargo, Marta sorprende su padre diciendo que Gabriel no ha ganado nada y que no deben rendirse. “No debemos resignarnos en el destierro. Vamos a luchar”.

Damián no puede sentirse más orgulloso mientras no puede simular su alegría con c una gran sonrisa ¡Momentazo!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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