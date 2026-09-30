“No puedo olvidarla”: İpek escucha a Kaya confesar que sigue enamorado de Zerrin

Los dos hermanos han intentado entender por qué han secuestrado a la joven y quién puede estar detrás de todo lo ocurrido. Cihan ha tratado de tranquilizar a Kaya y le ha asegurado que el anciano está buscando por toda la zona al responsable.

Sin embargo, Kaya no ha podido dejar de pensar en lo que podría haber sucedido: “¿Y si al abrir la puerta, la bala le hubiese alcanzado? Y si le hubiese pasado algo a ella o a su bebé, jamás me lo habría perdonado. No podría seguir viviendo”.

Después, ha reconocido que Demir ha sido quien ha salvado a Zerrin al interponerse en la trayectoria de la bala. Pero, pese a todo, Kaya ha terminado admitiendo sus sentimientos. “No puedo olvidar a Zerrin. Da igual cuánto me esfuerce, por más que intente no pensar en ella y fingir que ya no existe”, ha confesado.

Kaya ha reconocido ante su hermano que continúa enamorado de ella y que le resulta imposible dejar atrás sus sentimientos, aunque ya sabe que Demir se ha enamorado también de ella.

Lo que el joven Albora no sabía es que İpek se encontraba cerca y había escuchado todo. La prometida de Kaya ha descubierto así que, pese a su relación y a todo lo ocurrido, el joven sigue teniendo sentimientos por Zerrin.