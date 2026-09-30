Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 29 de septiembre

“No puedo olvidarla”: İpek escucha a Kaya confesar que sigue enamorado de Zerrin

Kaya se ha sincerado con Cihan tras lo ocurrido con Zerrin, sin imaginar que İpek, su prometida, estaba escuchando toda la conversación.

İpek escucha a Kaya confesar que sigue enamorado de Zerrin

“No puedo olvidarla”: İpek escucha a Kaya confesar que sigue enamorado de Zerrin

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Los dos hermanos han intentado entender por qué han secuestrado a la joven y quién puede estar detrás de todo lo ocurrido. Cihan ha tratado de tranquilizar a Kaya y le ha asegurado que el anciano está buscando por toda la zona al responsable.

Sin embargo, Kaya no ha podido dejar de pensar en lo que podría haber sucedido: “¿Y si al abrir la puerta, la bala le hubiese alcanzado? Y si le hubiese pasado algo a ella o a su bebé, jamás me lo habría perdonado. No podría seguir viviendo”.

Después, ha reconocido que Demir ha sido quien ha salvado a Zerrin al interponerse en la trayectoria de la bala. Pero, pese a todo, Kaya ha terminado admitiendo sus sentimientos. “No puedo olvidar a Zerrin. Da igual cuánto me esfuerce, por más que intente no pensar en ella y fingir que ya no existe”, ha confesado.

Kaya ha reconocido ante su hermano que continúa enamorado de ella y que le resulta imposible dejar atrás sus sentimientos, aunque ya sabe que Demir se ha enamorado también de ella.

Lo que el joven Albora no sabía es que İpek se encontraba cerca y había escuchado todo. La prometida de Kaya ha descubierto así que, pese a su relación y a todo lo ocurrido, el joven sigue teniendo sentimientos por Zerrin.

Zerrin, secuestrada delante de Demir: ¿quién ha sido capaz de hacerle esto?

Zerrin, secuestrada delante de Demir: ¿quién ha sido capaz de hacerle esto?

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Boran necesita un trasplante y Sadakat teme volver a perder a su hijo

Boran necesita un trasplante y Sadakat teme volver a perder a su hijo

İpek escucha a Kaya confesar que sigue enamorado de Zerrin

“No puedo olvidarla”: İpek escucha a Kaya confesar que sigue enamorado de Zerrin

Kaya casi provoca la muerte de Zerrin y Demir hace lo impensable para salvarla

Kaya casi provoca la muerte de Zerrin y Demir hace lo impensable para salvarla

El inesperado pacto de Alya y Sadakat
En tierra lejana | 29 de septiembre

El inesperado pacto de Alya y Sadakat: cambia su declaración a cambio de una promesa

Alya llora por Boran al pensar que Sadakat puede acabar en la cárcel
En tierra lejana | 28 de septiembre

Alya llora por Boran al pensar que Sadakat puede acabar en la cárcel: “Me duele el corazón”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo sorprende a Claudia con una inesperada propuesta laboral
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo sorprende a Claudia con una inesperada propuesta laboral

El patriarca de los Salazar propone a la joven ser directora comercial.

Capítulo 658 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: Gabriel, furioso al ser testigo del cariño de los trabajadores hacia Marta y Andrés
Resumen

Capítulo 658 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: Gabriel, furioso al ser testigo del cariño de los trabajadores hacia Marta y Andrés

El empresario se queda de piedra al ver la emotiva despedida de los trabajadores hacia us primos.

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

“A nuestro ritmo”: Miguel y Claudia dejan atrás sus diferencias y comienzan una nueva etapa en su relación

“A nuestro ritmo”: Miguel y Claudia dejan atrás sus diferencias y comienzan una nueva etapa en su relación

Publicidad