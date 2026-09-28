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El secreto | Capítulo 4

La mentira de Azra empuja a Zeynep a abandonar a Serhat: “Me voy hoy mismo”

Azra acusa falsamente a Mustafa de haberse insinuado a ella y consigue que Zeynep se enfrente a Serhat y decida abandonar para siempre la casa de los Tecer.

La mentira de Azra empuja a Zeynep a abandonar a Serhat: “Me voy hoy mismo”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después del enfrentamiento entre Cihan y Mustafa, Azra ha asegurado que el hermano de Zeynep había intentado ligar con ella y que Cihan solo intervino para defenderla.

Mustafa ha negado esa versión y Zeynep, que confía en su hermano, no ha dudado de su palabra. “No mentiría", le ha dejado claro a Serhat. El empresario, sin embargo, ha salido en defensa de Cihan y de Azra, convencido de que ambos estaban diciendo la verdad.

En medio de la discusión, la joven también ha reprochado a Serhat que siga sin darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Incluso le ha recordado que Azra no parecía feliz con Cihan y que la vio llorando sola en el jardín de la mansión.

Dolida y muy decepcionada, Zeynep ha tomado una decisión tajante: "Hoy mismo me voy de tu casa. No quiero volver a verte la cara ni a ti ni a tu familia".

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