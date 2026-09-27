“Ya tiene bastantes traumas”: Zeynep planta cara a Serhat por apartar a Kader de sus hijas

Hayal e Ilkim han querido sorprender a Kader regalándole parte de la ropa que ellas ya no usan. Entre todos los regalos, el que más ilusión le ha hecho a la pequeña ha sido un precioso vestido de princesa con el que siempre había soñado.

Pero el momento se ha truncado cuando Serhat ha entrado en casa y ha visto a las tres niñas jugando juntas. Sin decir una palabra más, ha enviado a sus hijas a la cama.

El verdadero detonante ha llegado cuando Ilkim ha confesado con toda la inocencia del mundo: "Me encantaría tener una hermana pequeña”. Muy enfadado, Serhat le ha respondido: "Tú ya tienes una hermana, Ilkim”.

Una vez se han quedado solos, Zeynep no ha entendido la actitud del empresario y se lo ha reprochado. "Me parece bien que seas borde conmigo, pero no permito que trates así a Kader. Ya tiene bastantes traumas", le ha dicho.

Serhat ha intentado justificar su decisión asegurando que solo quiere proteger a sus hijas. "No quiero que se acostumbren. Pronto saldrá de sus vidas", ha explicado, convencido de que Kader acabará marchándose cuando aparezca su verdadero padre.

Pero Zeynep no comparte su forma de verlo y le ha recordado una realidad que él parece empeñado en ignorar. "Te guste o no, Kader siempre va a formar parte de sus vidas. Es su hermana", ha sentenciado.