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La boda de tres días sobre el agua de Merve Nur Bengi, la actriz que da vida a Sedef en El secreto

La actriz Merve Nur Bengi, que da vida a Sedef en la serie El secreto, ha compartido las románticas imágenes de su espectacular boda de "tres días y tres noches" celebrada a bordo de un barco en el enclave turco de Gölyazı.

La boda de tres días sobre el agua de Merve Nur Bengi, la actriz que da vida a Sedef en El secreto

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Julián López
Julián López
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Merve Nur Bengi, la actriz que da vida a Sedef en la nueva apuesta turca de Antena 3, El secreto, ha dejado a sus seguidores sin palabras al compartir las imágenes de uno de los días más especiales de su vida: su boda.

Lejos de una ceremonia tradicional, la intérprete ha calificado el enlace como un auténtico "cuento de hadas de tres días y tres noches". La celebración tuvo lugar en la mágica península de Gölyazı, un pintoresco enclave rodeado por el agua del lago Uluabat, donde la pareja y sus invitados disfrutaron de la fiesta a bordo de un barco.

"Lo que le susurres al bosque, te lo susurrará de vuelta. Estamos muy agradecidos a Gölyazı por ser testigo de este momento", ha escrito la actriz en una emotiva publicación de Instagram, donde ha querido agradecer el trabajo de todos los que hicieron posible su enlace en el agua.

Para una ocasión tan especial, Merve Nur Bengi ha contado con un espectacular vestido de novia diseñado para integrarse con el entorno natural y que, según sus propias palabras, "se movía al ritmo de su alma". Una boda idílica en plena naturaleza que ya ha enamorado a miles de fans de la ficción turca.

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