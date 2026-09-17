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Murat Yildirim, Serhat en El secreto, acaba de ser padre por segunda vez: así es su vida lejos de las cámaras

Murat Yildirim da vida a Serhat Tecer, el protagonista de El secreto. Pero la vida del actor lejos de las cámaras es muy diferente a la de su personaje. Acaba de ampliar su familia con Iman Elbani, con quien está casado desde 2016.

Murat Yildirim con su esposa y su bebé

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El pasado 25 de agosto, Murat Yildirim e Iman Elbani dieron la bienvenida a su segundo hijo, un niño al que han llamado Kerem. La pareja ya tenía una hija, Miray, que nació en octubre de 2022. Con la llegada del pequeño, el matrimonio ha formado una familia de cuatro.

La noticia llegó después de que el matrimonio mantuviera el embarazo con bastante discreción. El nacimiento de Kerem se ha conocido a través de las redes sociales de la pareja, que también ha compartido sus primeras imágenes en familia con el recién nacido.

Murat Yildirim e Iman Elbani se casaron en 2016. Ella es actriz y modelo de origen marroquí y, desde que comenzaron su relación, ambos han procurado mantener buena parte de su vida privada alejada de los focos. Aun así, de vez en cuando comparten con sus seguidores algunas imágenes de momentos especiales.

Ahora, el actor atraviesa una etapa muy intensa tanto en lo personal como en lo profesional. A su paternidad se suma el éxito de El secreto, donde interpreta a Serhat, un hombre que ve cómo su vida familiar se desmorona después de descubrir que Berrak le ha ocultado durante años que tiene una hija, Kader.

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