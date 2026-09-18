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Avance | El secreto

Berrak sabe quién es el padre de Kader: una carta revela que tenía miedo de contarlo

Berrak lleva años guardando un secreto que ahora amenaza con salir a la luz. Una carta que llega a manos de Serhat revela que conoce la identidad del padre de Kader y que hay algo que le impide contar quién es.

Berrak sabe quién es el padre de Kader: una carta revela que tiene miedo de contarlo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat lee la carta que Berrak le mandó a Can. En ella, le hablaba del padre de Kader: “No preguntes quién es el padre. No puedo decírselo a nadie”.

Las palabras de su esposa hacen que Serhat se pregunte qué se esconde detrás de su silencio. Ella sabe quién es el padre de la niña, pero parece tener una razón de peso para no decirlo. ¿Qué teme Berrak? ¿Por qué no puede revelar la verdad?

Zeynep también se preocupa por las consecuencias que este secreto puede tener para la familia. La joven le hace a Serhat una pregunta que le obliga a pensar en sus hijas: “¿Les ocultarás este secreto?”

Pero Hayal termina descubriendo parte de la verdad. La joven encuentra la carta cuando todavía está medio quemada y consigue leer que su madre tenía una doble vida.

El secreto de Berrak está a punto de provocar un nuevo enfrentamiento en la familia Tecer. ¿Qué ocurrirá cuando las hijas de Serhat conozcan toda la verdad?

Este domingo, nuevo capítulo de El secreto, a las 22:00 horas, en Antena 3. Y ya en atresplayer.

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