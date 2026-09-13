Serhat toca fondo frente a Berrak: “No dejaré que descanses mientras yo vivo este infierno”

Serhat ha acudido al hospital para ver a Berrak, pero no para asegurarse de que está bien, sino para desahogarse con ella. El empresario asegura que ya estuvo en la misma situación cuando su mujer dio a luz a su hija pequeña, Hayal. Ella estuvo en coma y él a su lado, pero ahora todo es distinto.

Destrozado después de comprobar que su mujer ha tenido una hija oculta con otro hombre durante tantos años, Serhat ha estallado contra ella: “Quiero que despiertes, esta vez no es porque te quiera, sino porque te odio”.

Serhat, furioso, le ha contado lo que le ha pasado con su hermano: “Me he vuelto loco pensando que mi hermano, el héroe de mi infancia, estaba ocultándome que está enamorado de ti”. Tras decirle esto, le ha culpado a ella: “Todo lo que está sucediendo es culpa tuya”.

Serhat solo quiere respuestas y está perdiendo los papeles tratando de buscarlas. Toda su furia la ha descargado en el hospital pidiéndole a su mujer que “responda a sus preguntas y luego se muera”, ya que, según asegura: “No dejaré que sigas aquí tan tranquila mientras yo paso por un infierno”. ¿Cómo reaccionará Serhat cuando Berrak despierte?

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