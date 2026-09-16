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“Serhat no se casará contigo”: Sevim va a por Zeynep y Ebru pone a Cihan contra las cuerdas en el próximo capítulo

La búsqueda del padre de Kader da un nuevo giro mientras Zeynep intenta hacerse un hueco en casa de Serhat. Ebru está convencida de haber encontrado la respuesta y tiene algo que decirle a Cihan.

“Serhat no se casará contigo”: Sevim va a por Zeynep

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Zeynep no lo tiene nada fácil en casa de Serhat. La madre del empresario, Sevim, no entiende por qué ha llegado a sus vidas y desconfía de las intenciones de la joven. “Serhat no se casará contigo. Yo sé muy bien lo que pretendes con mi hijo, querida”, le advierte.

Pero la joven florista también tiene que lidiar con Serhat. El empresario continúa decidido a encontrar al padre de Kader y le deja claro que no puede marcharse hasta descubrir quién es.

Mientras tanto, Ebru da un paso más para descubrir la verdad. La hermana de Zeynep habla con Cihan después de realizar una prueba de paternidad y está convencida de que el resultado confirma sus sospechas. “Yo sé que eres el padre de Kader”, le asegura.

¿Es Cihan, el hermano de Serhat, el padre de Kader? Este domingo, a las 22 horas, nuevo capítulo de El secreto en Antena 3 y ya en atresplayer.

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