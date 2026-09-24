Un secuestro y una prueba de ADN, ¿ha encontrado Ebru al padre de Kader?

¡Vaya momentos de tensión! Por un lado, la carta que Berrak le entregó a Can lo ha descartado como el padre. Ahora, Ebru está a un solo paso de confirmar o descartar si el verdadero progenitor es Cihan.

Mientras se resuelve este enigma, Serhat y Zeynep luchan sin parar por proteger a Kader y evitar que sufra algún daño. Además, salen a la luz oscuros detalles del pasado: la mujer de Serhat concibió a la niña con un “hombre horrible” y la estrecha relación que mantenía con su hermano se debía, en realidad, a un gran secreto que ella guardaba.

Cihan ha terminado siendo el principal sospechoso. No solo le ha prohibido a Azra entrometerse en los problemas de la familia, sino que, además, ha montado un teatro delante de Zeynep. El hermano de Serhat se ha inventado un conflicto con el supuesto amante de Berrak, quien realmente, era un hombre que sabía su secreto y la estaba extorsionando.

Por otro lado, Kader ha sido secuestrada a petición de Cihan por Tulay y Erkan. Gracias a que Serhat está comenzando a tener más trato con la pequeña, ha acudido corriendo a por ella gracias al chivatazo de Azra.

Todos estos momentos que nos ha dejado el tercer capítulo de El secreto han puesto a Cihan en el punto de mira. Recordemos que Ebru sospechaba de él desde el primer momento. Ahora que la hermana pequeña de Zeynep tiene en su mano una prueba de paternidad de Cihan, sabremos finalmente si es el verdadero padre de Kader.

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