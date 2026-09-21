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El secreto | Capítulo 3

¿Es Cihan el padre de Kader? Ebru aparece con un sobre que puede cambiarlo todo

Ebru está convencida de que Cihan lleva tiempo ocultando la verdad. Por eso se presenta ante él con un sobre en la mano y una acusación que puede cambiar la historia de Kader.

¿Es Cihan el padre de Kader? Ebru aparece con un sobre que puede cambiarlo todo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ebru se ha reunido con Cihan en un restaurante. La hermana de Zeynep ha dejado claro desde el primer momento que no piensa actuar igual que ella. "Mi hermana es lista, pero demasiado buena. Yo no soy así", le ha advertido.

El empresario no entendía a qué se refería hasta que Ebru ha ido directa al grano. "Usted no se hizo el test de ADN", le ha soltado.

Cihan le ha respondido que nunca habría tenido ningún problema en hacerse la prueba, pero Ebru no ha dado un paso atrás. "Igual mi hermana se cree sus mentiras, pero yo sé que es el padre de Kader", le ha dicho, dejándolo en shock.

Muy nervioso, Cihan le ha ordenado que abandonara el restaurante. Sin embargo, Ebru se ha negado a marcharse y ha mostrado el sobre que llevaba consigo. "Abramos primero este sobre", le ha propuesto. ¿Qué contiene ese sobre? ¿Está a punto de salir a la luz el verdadero origen de Kader?

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