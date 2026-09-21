Serhat y Zeynep rescatan a Kader de sus maltratadores: "No volveréis a acercaros a ella"

Después de la desesperada llamada de Zeynep, Serhat ha conseguido encontrar a Tulay y Erkan en un bar de carretera gracias a la ayuda de Azra. La pareja había dejado a Kader sola dentro del coche mientras entraban a tomar algo.

Zeynep no ha perdido un segundo y ha ido a tranquilizar a la pequeña. "Estamos aquí", le ha dicho mientras esperaba a que Serhat regresara con la llave. Mientras tanto, Serhat ha acorralado a Erkan y lo ha agarrado por el cuello. "¿Eres el padrastro de Kader? ¿Cómo pudiste maltratarla?", le ha preguntado fuera de sí. Aunque Erkan ha intentado culpar a Tulay, el empresario no ha querido escuchar ninguna excusa.

Lejos de denunciarlo en ese momento, Serhat le ha ofrecido un trato para sacar a Kader de sus vidas. "Seguiré pagándote como lo hacía Berrak. Desapareceréis sin causar problemas y nunca más volveréis a acercaros a Kader. ¿Lo has entendido?", le ha advertido.

Cuando Erkan ha sacado las llaves del coche, Serhat se ha acordado de la herida que tenía Zeynep en el brazo tras el forcejeo y ha estallado de nuevo. "Con esa mano le pegabas a Kader... y ahora también le has hecho daño a Zeynep", le ha dicho mientras le retorcía su mano.

Ya con Kader a salvo, Zeynep ha abrazado a la pequeña, que, rota de emoción, le ha confesado: "Sabía que no me abandonarías". La joven no ha dudado en tranquilizarla: "No voy a abandonarte nunca. Y Serhat tampoco".