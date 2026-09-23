"La princesa apuñala al príncipe": el cuento de Serhat para Kader que refleja su dolor

Asustada y convencida de que Serhat estaba enfadado con ella, Kader se ha escondido en el despacho del empresario. Al encontrarla allí, él ha intentado hacer que se sintiera mejor enseñándole uno de los primeros cuentos que compró para sus hijas: La bella durmiente.

Mientras hojeaban el libro, Serhat ha comenzado a contar la historia, pero le ha dado un final distinto. "La princesa está bien. Viene el príncipe y la salva. Luego se casan... Más adelante, la princesa apuñala al príncipe por la espalda. No vuelven a ser felices nunca más", le ha dicho a la niña.

En ese momento, Zeynep ha entrado en el despacho y no ha podido evitar corregirle. "Pero, ¿qué le estás contando a la niña?", le ha reprochado. Lejos de rectificar, Serhat ha explicado por qué había cambiado el final del cuento. "Quiero que aprenda a no decepcionarse. Porque no hay finales felices", ha confesado.

Zeynep, decidida a que Kader no perdiera la ilusión, ha rechazado esa postura. "También hay princesas buenas y sinceras. Ellos vivirán juntos para siempre y serán felices", le ha asegurado a la pequeña, devolviéndole el final feliz que Serhat ya no era capaz de creer.