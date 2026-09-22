¿Can y Azra fueron novios? Cihan no duda en usar su pasado contra ella

El disparo de Serhat, que ha dejado gravemente herido a Can, ha hecho que Cihan llegue muy tarde a casa. Azra, preocupada por todo lo que está ocurriendo en la familia, le ha preguntado si pasaba algo grave.

Después de insistirle varias veces, Cihan le ha contado la verdad. Tras la conversación, se ha interesado por los planes de Azra para el resto del día. Al descubrir que no tenía nada previsto, la ha sorprendido con una advertencia muy clara. "Como yo me entere de que vas al hospital a visitar a tu examante...", le ha dicho refiriéndose a Can.

Azra no le ha dejado terminar la frase y le ha respondido: "Para mí es como un hermano mayor". Pero Cihan, que no se ha quedado tranquilo con la respuesta de su mujer, le ha dejado claro hasta qué punto desconfía de todos: "Solo los idiotas confían en los demás".

Una vez más, Cihan le ha dejado claro que no quiere que se entrometa en los problemas de la familia y le ha pedido que se mantenga al margen mientras él decide cómo actuar.