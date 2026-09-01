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En tierra lejana | 31 de agosto

Mine acepta la propuesta de Alya para huir con su hija y empezar una nueva vida

Mine se replantea su futuro cuando Alya le propone huir con su hija. Por primera vez, deja atrás su sed de venganza y acepta la oportunidad de empezar de cero.

Mine acepta la propuesta de Alya para huir con su hija y empezar una nueva vida

Mine acepta la propuesta de Alya para huir con su hija y empezar una nueva vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya se ha enfrentado a Mine para hacerle entender que continuar con su venganza solo va a acabar perjudicándola. Sabe que está llena de rabia, pero le ha pedido que piense en su hija y en todo lo que puede perder si continúa por ese camino.

Mine ha reconocido que quería mucho a Cihan, pero también ha admitido que él nunca la ha correspondido. Esa situación la ha roto por dentro y ha provocado que termine odiando a todos, sobre todo a ella. Alya ha comprendido su dolor y le ha recordado que algún día puede aparecer alguien que la quiera de verdad.

Pero la doctora ha ido un paso más allá y le ha ofrecido una salida. Le ha propuesto escapar con su hija, irse lejos y comenzar una nueva vida. Además, le ha asegurado que contará con apoyo económico y que nadie podrá encontrarla.

Mine ha dudado, pero ha empezado a contemplar la posibilidad de dejar atrás su pasado. En ese momento, le ha preguntado a Alya si de verdad puede sacarla de allí. Las dos han comenzado a preparar un plan para que pueda escapar sin que Sadakat descubra lo que ocurre.

Sin embargo, Mine ha puesto una condición: primero quiere salir de allí y después le entregará los documentos que Alya necesita. ¿Cumplirá su promesa?

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