Alya se rompe ante Cihan y le confiesa su mayor miedo: “Si pierdo a mi hijo, me perdería a mí misma”

Con los nervios a flor de piel, Alya ha puesto sobre la mesa una opción extrema: enseñarle a Mine la marca de la herida de bala para que vea de lo que es capaz Sadakat y conseguir que les devuelva los documentos. Sin embargo, Cihan se ha negado: “No quiero que te metas. No hagas nada, lo solucionaré”.

Alya no ha podido evitar echar la vista atrás y, al ver tan afectado a su esposo, le ha preguntado: “¿Me estás echando la culpa?”. Él le ha dejado claro que ella no tiene la culpa de nada y le ha recordado lo cerca que estuvo de morir ese día, pero Alya ha lamentado todo lo sucedido: “Yo no he perdido la vida. Has perdido a tu hijo”.

Desesperado por poner fin a esta pesadilla, el empresario ha pensado en plantarle cara a Ecmel y decir la verdad, pero ella se ha negado: “Ni hablar, ni se te ocurra. Deja de decir esas cosas, que me dan miedo”.

Cihan tiene claro que esconder el secreto durante más tiempo solo va a empeorar las cosas. Por su parte, Alya ha aceptado luchar, quedarse a su lado y encajar todos los golpes, pero ha dejado clara su postura: “Si llegase a perder a mi hijo, perdería todo lo que tengo. Me perdería a mí misma”.

A Cihan solo le ha quedado abrazarla fuerte y hacerle la promesa más importante de su vida: “No perderemos a nuestro hijo, no va a pasar nada”. Pero con Sadakat al acecho y las mentiras rodeándoles, proteger al pequeño parece una misión imposible.

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