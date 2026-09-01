El reparto de Las hijas de la criada adelanta las claves de la serie: “Os va a dejar sin aliento”

Este jueves a las 23:00 podremos disfrutar del gran estreno en Antena 3 de Las hijas de la criada, y si aún tienes dudas sobre si darle una oportunidad, el elenco de la serie tiene razones de sobra para convencerte de que es el plan perfecto para estos días.

Alain Hernández, que interpreta a Gustavo en la ficción, adelanta que “va a ser una serie donde vais a vivir pasiones al límite y una historia que os va a dejar sin aliento”, unas palabras que también comparte Martina Cariddi, quien ha querido destacar además los escenarios y paisajes que acompañan a la narración.

Por su parte, Carlos Villarino señala que Las hijas de la criada “habla de la suerte y la desgracia que tiene uno con nacer en un lugar o en otro”, una idea que quedará clara desde el primer episodio de la serie.

Camila Bossa también ha puesto el foco en el punto de partida de la historia: “Hay una premisa que genera un magnetismo ya por saber qué va a pasar. Renata va a hacer algo que va a marcar la vida de todos los personajes”. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos han contado los actores!

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