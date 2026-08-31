Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La madre de Zeynep

Emel Colgecen es Refika, la madre alegre y protectora que haría cualquier cosa por sus hijos

Refika es la madre de Zeynep, Ebru y Mustafa. Es una mujer que siempre se involucra de lleno en todo lo que hacen sus hijos.

Emel Colgecen es Refika, la madre alegre y protectora que haría cualquier cosa por sus hijos

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

Dispuesta a lo que sea por proteger a su familia, Refika los acompaña en cualquier aspecto de su vida. Tanto es así que siempre está dispuesta a ir con Zeynep a vender flores al puerto con su camioneta.

En los problemas y discusiones que afectan a los suyos, Refika siempre está presente para defender a sus hijos y su casa con uñas y dientes. Además, a pesar de no tener una gran capacidad económica, ayuda a cualquiera que lo necesite con lo poco que le queda, como ocurre con Kader.

Para interpretar a este carismático personaje, Emel Colgecen es la encargada de darnos la bienvenida a la casa de los Candan y hacernos conectar con la familia desde el primer minuto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

Emel Colgecen es Refika, la madre alegre y protectora que haría cualquier cosa por sus hijos

Emel Colgecen es Refika, la madre alegre y protectora que haría cualquier cosa por sus hijos

Esta noche, Alya se enfrenta a una operación a vida o muerte para salvar a Mine y a su bebé

Esta noche, Alya se enfrenta a una operación a vida o muerte para salvar a Mine y a su bebé

Una nueva vida

Se acaba Una nueva vida: cuándo será su último capítulo y cuándo empieza El secreto

¿Qué conoces de Carlos Martín? Descubre todo sobre el actor que interpreta a Félix Cifuentes en Sueños de libertad
Larga trayectoria

¿Qué conoces de Carlos Martín? Descubre todo sobre el actor que interpreta a Félix Cifuentes en Sueños de libertad

Una llamada del médico desata el pánico entre los Korhan: Halis será operado de urgencia
Capítulo 101

Una llamada del médico desata el pánico entre los Korhan: Halis será operado de urgencia

“No te dejaré, mi amor”: Seyran encuentra a Ferit y lo salva de morir
Capítulo 101

“No te dejaré, mi amor”: Seyran encuentra a Ferit y lo salva de morir

La carrera desesperada por rescatar a Ferit ha terminado con el joven a salvo, demostrando una vez más que la pareja es capaz de salir junta de cualquier pesadilla.

Seyran y la policía asaltan la casa de Tarik y rescatan a Duru tras una agónica búsqueda
Capítulo 101

Seyran y la policía asaltan la casa de Tarik y rescatan a Duru tras una agónica búsqueda

Tras horas de desesperación, Seyran ha recibido la noticia que tanto esperaba: Duru está viva. La policía ha registrado la casa de Tarik hasta encontrar a la pequeña, que ha corrido a los brazos de su madre.

“Duru está en casa de Tarik”: Ferit descubre dónde está su hija gracias a Hatice

“Duru está en casa de Tarik”: Ferit descubre dónde está su hija gracias a Hatice

¡Aparece Hatice! La niña cuenta qué le ocurrió a Duru durante el secuestro

¡Aparece Hatice! La niña cuenta qué le ocurrió a Duru durante el secuestro

Ferit secuestra y tortura a Tarik para obligarle a confesar dónde está su hija

Ferit secuestra y tortura a Tarik para obligarle a confesar dónde está su hija

Publicidad