Emel Colgecen es Refika, la madre alegre y protectora que haría cualquier cosa por sus hijos

Dispuesta a lo que sea por proteger a su familia, Refika los acompaña en cualquier aspecto de su vida. Tanto es así que siempre está dispuesta a ir con Zeynep a vender flores al puerto con su camioneta.

En los problemas y discusiones que afectan a los suyos, Refika siempre está presente para defender a sus hijos y su casa con uñas y dientes. Además, a pesar de no tener una gran capacidad económica, ayuda a cualquiera que lo necesite con lo poco que le queda, como ocurre con Kader.

Para interpretar a este carismático personaje, Emel Colgecen es la encargada de darnos la bienvenida a la casa de los Candan y hacernos conectar con la familia desde el primer minuto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas