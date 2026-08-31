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En tierra lejana | 31 de agosto

“Elegiste matar a tu hijo para salvarla a ella”: el cara a cara más cruel entre Mine y Cihan tras la tragedia

Después del brutal accidente que ha terminado con la vida de su bebé, Mine ha despertado en el hospital destrozada. Pero su dolor se ha convertido rápidamente en rabia al encontrarse cara a cara con Alya y Cihan.

“Elegiste matar a tu hijo para salvarla a ella”: el cara a cara más cruel entre Mine y Cihan tras la tragedia

“Elegiste matar a tu hijo para salvarla a ella”: el cara a cara más cruel entre Mine y Cihan tras la tragedia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mine no ha podido contenerse y les ha culpado de la tragedia. Por su parte, Cihan ha intentado explicarle que no tuvo otra opción y que solo actuó para evitar que atropellara a Alya.

“No he tenido elección, juro que no he tenido elección”, ha insistido el empresario. Pero ella no ha querido escuchar sus explicaciones. El hecho de que Cihan eligiera salvar a Alya significa que su bebé dejó de ser su prioridad.

La doctora ha intentado que se calmara, recordándole que en aquel momento lo único importante era salvarle la vida. Sin embargo, las palabras de Alya no han hecho más que aumentar la rabia de Mine, que ha descargado toda su ira contra Cihan.

“¿Y quién fue tu prioridad? Tu prioridad fue Alya. Has sacrificado tu propio bebé para salvar a Alya, Cihan”, le ha reprochado llorando. Y ahora, con Mine todavía recuperándose en el hospital, la tragedia amenaza con abrir una herida imposible de cerrar entre los tres.

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