Serhat y Berrak ya están divorciados, pero ella se niega a quitarse la alianza: “Volveremos a casarnos”

Serhat y Berrak ya están oficialmente divorciados. Su matrimonio ha llegado a su fin después de todo lo ocurrido, aunque ella todavía se aferra a la idea de que podrán volver a estar juntos y no está dispuesta a quitarse la alianza.

El empresario se lo ha dejado claro: “Ya no estamos casados”. Berrak, sin embargo, le ha recordado la promesa que le hizo el día que le pidió matrimonio: “Dijiste que nunca me abandonarías”. Serhat le ha reprochado entonces que ella tampoco cumplió su promesa de serle siempre fiel.

Berrak ha intentado aferrarse a una última posibilidad: “Muchos se divorcian y se vuelven a casar. Eso haremos nosotros”. Después de la conversación, Serhat ha hablado con Zeynep, que se encontraba con las niñas después de haber comprado los vestidos.

La joven le ha contado que ella ya tenía uno y que necesita ahorrar hasta cobrar. Él le ha recordado entonces la promesa que le hizo de invitarlo a un bocadillo. “Y si se me olvida, ya estás tú para recordármelo”, le ha respondido.