Can se ha dado cuenta de que en el hotel se ha alojado un peligroso criminal porque Ebru le dejó entrar sin identificarse. Así se lo pidió Cihan y así lo ha deducido su hermano.

Mientras la policía llegaba para detenerlo, el criminal se ha dado cuenta de que estaba a punto de ser capturado y ha sembrado el caos con un arma en el comedor del hotel, tomando a todos los que estaban allí como rehén, entre ellos Serhat, Ebru, Azra o el hijo de Tibet.

El criminal amenaza con pegarle un tiro a Ebru si alguien intenta detenerlo. Serhat analiza la situación para ayudar a la hermana de Zeynep y, en un momento de despiste, consigue herirlo con un cuchillo.

Serhat y el prófugo de la justicia protagonizan un tenso enfrentamiento en el comedor, mientras en el exterior se escucha un disparo. ¿Quién habrá resultado herido?