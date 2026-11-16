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El secreto | Capítulo 11

“Soy su esposo”: Serhat se presenta en el hospital y los padres de Zeynep descubren que se han casado

Zeynep ha sido trasladada al hospital después de recibir una puñalada mientras intentaba ayudar a su hermano. Mientras los médicos la operan, sus padres han descubierto que su hija se ha casado en secreto con Serhat.

“Soy su esposo”: Serhat se presenta en el hospital y los padres de Zeynep descubren que se han casado

“Soy su esposo”: Serhat se presenta en el hospital y los padres de Zeynep descubren que se han casado

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Arif y Refika han llegado al hospital muy preocupados por el estado de su hija. Mustafa les ha explicado lo ocurrido, aunque no ha querido decirles quién ha atacado a Zeynep.

Poco después, los médicos han preguntado por los familiares de Zeynep Tecer. Arif y Refika se han quedado desconcertados al escuchar ese nombre: “Somos la familia de Zeynep Candaş. Debe de haber un error”.

Pero no lo había. “Es Zeynep Tecer, no es un error”, les han respondido desde el hospital. Los padres han comprendido entonces que su hija ha cambiado de apellido y que hay algo que ellos desconocían.

La sorpresa ha sido todavía mayor cuando Serhat ha llegado al hospital buscando a su mujer. Al acercarse a recepción, ha preguntado por ella: “¿Han traído aquí a Zeynep Tecer? Soy su esposo”.

Arif y Refika han escuchado sus palabras y han descubierto de esta manera que Zeynep y Serhat se han casado. Mientras su hija lucha por su vida, sus padres se han enterado de su secreto. ¿Cómo reaccionarán?

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