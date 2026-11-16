Capítulo 690 de Sueños de libertad; 16 de noviembre: Valentina y Paula se reconcilian con un emotivo abrazo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto un puesto rechazado y una reconciliación muy esperada.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

A petición de Damián, Marta ha ofrecido un puesto de encargada a Paula en Granada, pero la dependienta, que no está dispuesta a alejarse de Tasio, lo ha rechazado. Sabe que la oferta no es del todo transparente, a los De la Reina les interesa que esté lejos de Toledo.

Josema y Mabel han estado a punto de besarse. Pero el arquitecto, en un instante de cordura, lo ha cortado, tratando de poner sentido común a la situación. ¡Es la hija de sus amigos!

Por otro lado, Valentina por fin ha entendido el conflicto amoroso que vive su amiga Paula. Ha entendido su situación y ambas se han fundido en un abrazo de reconciliación.

"No voy a parar hasta verte hundido en el fango". En casa de los de la Reina, Damián se ha enfrentado a Gabriel. Le ha dejado claro que recuperará todo lo que les ha arrebatado. ¡Está dispuesto a todo!

Marta ha hecho lo que mejor sabe hacer, levantarle el ánimo a Fina con su exposición.

Y Bianca por su parte, lejos de consolarla, le ha recomendado dejarse aconsejar en próximas ocasiones. ¿Qué consejo seguirá Fina?

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