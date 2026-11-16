Zeynep intenta salvar a su hermano y recibe una puñalada que deja a toda su familia aterrorizada

Mustafa se ha encontrado al joven en la puerta de casa y no ha tardado en descubrir el motivo de su visita. “¿Mataste a mi padre?”, le ha preguntado. El hermano de Zeynep ha negado haber cometido el crimen y ha intentado convencerle de que está equivocado.

El joven, sin embargo, no le ha creído. Le ha reprochado que durante años le haya dejado sobres con dinero en los que aparecía escrito “lo siento” y ha sacado una navaja dispuesto a vengar la muerte de su padre: “Te voy a matar yo a ti”.

Mustafa ha intentado calmarlo y quitarle el arma. “No fui yo, ¿de acuerdo? Dame la navaja”, le ha pedido mientras forcejeaban. En ese momento, Zeynep ha salido de la casa al escuchar lo que estaba ocurriendo.

Su hermano le ha pedido que no se acercara, pero Zeynep no ha podido quedarse al margen. Al intentar intervenir en el forcejeo, el joven la ha atacado con la navaja y la ha apuñalado.

La familia ha salido al escuchar los gritos. “¡Hija! ¡Hija! ¡Tranquila! Todo irá bien”, han repetido mientras intentaban ayudarla. Mustafa se ha quedado conmocionado ante lo ocurrido.