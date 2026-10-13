Azra revela su pasado a Mustafa a espaldas de su marido: así comenzó su historia con Cihan

Azra y Mustafa han vuelto a hablar después de todo lo ocurrido entre ellos. La mujer de Cihan llegó a denunciar a Mustafa después de que él la ayudara, pero lo hizo por miedo a que su marido tomara peores represalias.

Los dos han quedado en una cafetería para hablar y Azra se ha mostrado mucho más tranquila. Incluso el lugar le ha traído recuerdos de su infancia. “Mi padre era pobre. Íbamos al pueblo durante las vacaciones de verano”, le ha contado.

Azra ha recordado aquellos veranos y ha explicado que el té que estaban tomando le había hecho volver por un momento a aquella época. Mustafa se ha sorprendido al descubrir que su vida no siempre había sido tan acomodada.

La mujer de Cihan también le ha contado que, cuando conoció a su marido, trabajaba como camarera. Mustafa, sorprendido, le ha preguntado si se enamoró de Cihan por su dinero. “Desgraciadamente, él se enamoró de mí”, le ha respondido Azra.

La conversación ha terminado antes de lo esperado. Azra le ha confesado que tenía que volver a casa antes de que llegara Sevim y le ha pedido a Mustafa que no le cuente a su hermana que se han visto.

Su marido sigue controlando cada paso que da y ella continúa teniendo miedo de que descubra cualquier cosa que pueda ponerla en peligro.