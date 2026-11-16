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Capítulo 690

Damián, al límite, estalla contra Gabriel: “No voy a parar hasta verte hundido en el fango”

El patriarca De la Reina amenaza a su sobrino. No va a parar hasta que pague por todo lo que les ha arrebatado.

Damián, al límite, estalla contra Gabriel: “No voy a parar hasta verte hundido en el fango”

Damián, al límite, estalla contra Gabriel: “No voy a parar hasta verte hundido en el fango”

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Julia Zapata López
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Damián no puede más. Sabe que su sobrino está haciendo negocios turbios con Félix Cifuentes y no va a permitir que vuelva a hacer daño ni a él ni a su familia.

Por su parte, Gabriel también ha descubierto que su tío ha descubierto que trama algo con el abogado y que le ha ofrecido más dinero y no duda en enfrentarse a él.

Sin embargo, Damián le planta clara y le declara la guerra y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

Te vas a arrepentir cuando pierdas todo lo que nos has arrebatado”, le amenaza Damián a su sobrino.

La tensión entre ambos ha llegado a un punto sin retorno. ¿Será capaz Damián de cumplir su promesa y hacer que Gabriel pague por todo?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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