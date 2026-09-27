Cihan envenena a Serhat contra Zeynep: "Esa chica es una avariciosa"

Mientras ambos hablaban sobre el estado de Hayal, Cihan ha aprovechado la conversación para conseguir que Serhat deje de confiar en Zeynep.

Sin dudarlo, le ha asegurado que Ebru había llegado incluso a hacerle una prueba de ADN. "Estaban convencidas de que era un cabrón que se acostaba con la mujer de su hermano", le ha dicho.

Pero no se ha quedado ahí. Decidido a poner a su hermano en contra de Zeynep, ha cargado duramente contra ella. "Lo que le importa es el dinero, esa chica es una avariciosa", le ha asegurado. Para rematar la conversación, Cihan también le ha confesado que Zeynep había encontrado el teléfono secreto de Berrak durante el cumpleaños de Hayal, una información que ha terminado de hundir a Serhat.

Superado por todo lo que acababa de descubrir, el empresario ha perdido los nervios. "¡No quiero que se me oculte nada! ¡Quiero que me cuentes todo ahora mismo!", ha estallado, incapaz de asimilar todas las revelaciones de su hermano.