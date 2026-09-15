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El secreto | Capítulo 2

Berrak no era la madre perfecta: obligaba a sus hijas a competir entre ellas

La madre de Ilkim y Hayal siempre pareció perfecta, pero un flashback destapa una realidad muy distinta. Berrak presionaba a sus hijas para que fueran las mejores, las comparaba constantemente y llegaba incluso a controlar el peso de Hayal.

Berrak no era la madre perfecta: obligaba a sus hijas a competir entre ellas

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de todo lo ocurrido, Serhat ha intentado actuar de una forma muy distinta a como lo hacía Berrak con sus hijas. Cuando Ilkim le ha pedido saltarse el entrenamiento de natación para descansar, el empresario no le ha puesto ningún impedimento. Sin embargo, esas palabras han despertado un recuerdo en la joven.

Ilkim ha recordado cómo, apenas unos días antes del accidente, Berrak no le permitió faltar a un solo entrenamiento. Mientras Serhat le decía que podía descansar si lo necesitaba, su madre la presionó para que siguiera esforzándose. "¿Qué vas a ser tú? ¿La hermana perdedora de Hayal?", le reprochó, obligándola a seguir entrenando para cumplir las expectativas que había puesto sobre ella.

El siguiente recuerdo ha tenido como protagonista a Hayal. Después de pesarse, Berrak descubrió que había engordado apenas 400 gramos. La niña confesó que se había comido un trozo de chocolate y su madre no tardó en reprenderla. "Este mes bajarás esos 400 gramos y otros dos kilos", le exigió, haciéndole prometer que adelgazaría.

Estos recuerdos han mostrado una faceta muy distinta de Berrak. Detrás de la imagen de madre entregada, imponía una enorme presión sobre sus hijas, exigiéndoles ser siempre las mejores y sin permitirles el más mínimo error.

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