Sadakat descubre que su hijo Boran está vivo y se desmaya al saber la verdad

Nada más llegar, Sahin se ha enfrentado a Sadakat y le ha reprochado que no le haya contado la verdad. “Si estaba vivo, ¿por qué no me lo dijiste?”, le ha preguntado, todavía intentando asimilar lo que acaba de descubrir.

Cihan ha dejado claro que su madre no sabía nada. Sadakat, desconcertada, no entendía de qué estaban hablando. Para ella, Boran llevaba un año muerto y aquel día se cumplía precisamente el aniversario de su muerte.

Entonces, le han dicho la verdad: Boran está vivo. Sadakat no podía creer lo que estaba escuchando. Ha pensado que estaban burlándose de ella y se ha negado a aceptar que su hijo pueda seguir con vida. “¿Cómo va a estar vivo tu hermano?”, ha preguntado, fuera de sí.

Poco a poco, Sadakat ha empezado a asimilar las palabras de su hijo. “¿Está vivo? ¿Mi primogénito está vivo?”, ha preguntado llorando.

La emoción y el impacto de la noticia han podido con ella. Sadakat ha terminado desmayándose delante de todos, justo después de descubrir que el hijo al que llevaba un año llorando sigue con vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas