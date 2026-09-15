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En tierra lejana | 14 de septiembre

Sadakat se rompe al reencontrarse con Boran: “Tu madre está aquí a tu lado”

Sadakat ha ido hasta la empresa para ver con sus propios ojos a Boran. Después de descubrir que su hijo está vivo, ha necesitado estar a su lado y comprobar que sigue respirando.

Sadakat se rompe al reencontrarse con Boran: “Tu madre está aquí a tu lado”

Sadakat se rompe al reencontrarse con Boran: “Tu madre está aquí a tu lado”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nada más entrar en la habitación, Sadakat ha pedido que todos salieran. Quería quedarse a solas con su hijo y asimilar lo que estaba viendo. Frente a Boran, en coma y aferrado a la vida, Sadakat se ha derrumbado. Ha acariciado a su hijo y no ha podido contener las lágrimas mientras le repetía que su madre estaba allí, a su lado.

“Estás vivo, respiras. Tu madre está aquí. Vas a vivir, cariño mío. Te despertarás”, le ha dicho llorando. Sadakat ha recordado entonces el momento en el que Boran se aferró a la vida cuando cayó por aquel precipicio. Para ella, volver a verlo así ha sido como recuperar al hijo que llevaba un año llorando.

“He podido volver a verte antes de convertirme en cenizas”, ha confesado, convencida de que Boran conseguirá despertar. Sadakat también le ha prometido que nunca volverán a separarse.

Pero el momento de felicidad también ha dejado paso a la rabia. Al descubrir cómo Cihan y el resto de la familia han mantenido oculto a Boran, Sadakat ha comprendido que ha tenido que enterarse de que su hijo estaba vivo de la peor manera. “Tendríais que avergonzaros de lo que habéis hecho”, ha reprochado.

Después de un año llorando la muerte de Boran, Sadakat por fin ha podido verlo con vida. Ahora solo quiere una cosa: que su hijo despierte y vuelva a estar con ella.

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