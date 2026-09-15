Sadakat acusa a Cihan de ocultar a Boran para proteger su relación con Alya: “Le robaste la mujer a tu hermano”

Sadakat no entiende por qué nadie le ha contado que Boran seguía vivo. Después de un año llorando su muerte, ha tenido que enterarse de la peor manera y no ha tardado en pedir explicaciones. “¡Tú querías esto! Es cosa tuya. Has escondido a mi hijo aquí esperando a que se muera para proteger vuestra relación”, le ha reprochado a Cihan.

El empresario ha intentado hacerla entrar en razón, pero Sadakat también ha señalado a Alya. Para ella, todo tiene que ver con la relación que ambos tienen. “Le robaste la mujer a tu hermano y para mantener el numerito lo has encerrado aquí”, ha llegado a decirle a Cihan.

Él le ha pedido que se calme y ha intentado explicarle por qué decidieron mantener a Boran oculto. Cihan le ha asegurado que no querían hacerle más daño después de todo lo que había sufrido con la muerte de su hijo.

Pero Sadakat solo quiere pensar en una cosa: Boran está vivo y va a recuperarse. “Sobrevivirá. Mi hijo sobrevivirá. Vuestro hermano volverá a levantarse”, ha respondido. Cihan también le ha pedido que deje a un lado la discusión y se centre en que Boran sigue con vida. Le ha explicado que precisamente por eso lo trasladaron desde Estambul hasta allí y que no había permitido que nadie lo viera para mantenerlo protegido.

Sadakat, sin embargo, ya no quiere esperar más. Ha dejado claro que Boran volverá a casa y Cihan le ha prometido que lo llevará a la mansión cuando llegue la noche. Después de un año creyendo que había perdido a su hijo, Sadakat ya sabe que Boran está vivo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas