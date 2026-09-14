"Voy a llorar": la emoción de Sonsoles Ónega al recibir el guion del primer capítulo firmado por los actores de Las hijas de la criada

Las hijas de la criada se ha estrenado con éxito en Antena 3 después de arrasar en atresplayer y ha conquistado a la audiencia con su adictiva trama, sus espectaculares localizaciones y con un elenco encabezado por Alain Hernández, Carlota Baró, Verónica Sánchez, Judith Fernández y Martina Cariddi.

Sonsoles Ónega es la creadora de esta brillante historia que se llevó el Premio Planera 2023 y hemos querido sorprenderla durante una entrevista exclusiva con el equipo digital de Antena 3 con un regalo muy especial: el guion del primer capítulo enmarcado... ¡firmado por los actores de la serie!

"No me lo puedo creer. Me encanta. Esto es un regalazo", ha expresado una emocionada Sonsoles al leer los mensajes que los actores le habían dejado junto a sus firmas. ¡Descubre su reacción al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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