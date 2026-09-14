20 años después, Duru vuelve a la mansión Korhan: “Las historias que impregnan sus paredes serán eternas”

Duru ha vuelto al lugar donde se crio para recordar todo lo vivido entre esas paredes: “Esta mansión ha vivido muchas tormentas a lo largo de los años”, ha explicado. La casa ha sido testigo de días felices, pero también de muchas lágrimas. Todos han madurado, llevan marcas del pasado y han tenido que decir adiós a personas fundamentales en sus vidas.

Pero, por encima de los momentos malos, Duru ha querido rescatar lo importante: el cariño que los ha mantenido en pie. Porque, aunque su abuelo siempre decía que toca crecer y volar alto, el recuerdo no se borra. “Mis padres mantendrán viva nuestra historia en esta mansión para siempre”, ha afirmado.

La joven ha dejado claro así el valor de todo lo que han luchado sus padres y cómo han conseguido que sus vivencias no se olviden con el paso de los años. “La mansión Korhan nos inspirará no solo a nosotros, sino a todo el que entre por su puerta. Las historias que impregnan sus paredes serán eternas a través de las pinturas de mis padres”.

Así, 20 años después, la mansión vuelve a convertirse en el gran símbolo de Una nueva vida. Una casa que ha visto crecer a sus protagonistas, que ha sufrido con ellos y que también ha sido testigo de sus momentos más felices.

El gran final ha querido mirar hacia adelante para demostrar que, aunque el tiempo pase y las personas cambien, hay historias que nunca terminan.

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