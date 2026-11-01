Esta noche, Berrak no consigue salirse con la suya: Serhat destapa ante sus hijas la verdad sobre Kader

Esta noche, la familia Tecer vive uno de sus momentos más tensos. Berrak aparece por sorpresa asegurando que está embarazada, pero Serhat no está dispuesto a permitir que vuelva a ocultar la verdad. Delante de sus hijas, decide romper su silencio.

Serhat les explica que Berrak no está embarazada y que solo está intentando cambiar de tema. Después lo dice alto y claro: “Vuestra hermana es Kader”.

“¿Es en serio?”, preguntan ellas al descubrir que Kader es su hermana de madre. Serhat reconoce que durante todo este tiempo ha mantenido la verdad en secreto para protegerlas, pero ya no está dispuesto a seguir ocultándola.

Esta noche, a las 22:00 horas, nuevo capítulo de El secreto en Antena 3 y también en atresplayer.