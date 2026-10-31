"No te marches": Serhat se resiste a perder a Zeynep, ¿y si ella es el amor que no puede dejar escapar?

Zeynep está convencida de que ha llegado el momento de dar un paso atrás y dejar que Serhat reconstruya su familia. Pero la reacción de Ilkim y Hayal al descubrir que Kader es hija de su madre deja claro que todavía queda mucho camino por recorrer.

Ante esta situación, Zeynep intenta tranquilizar a Serhat. Está segura de que, con el tiempo, sus hijas acabarán aceptando a Kader y él podrá volver a disfrutar de la familia que tanto desea. "Entonces podré marcharme tranquila", le asegura.

Pero el empresario no siente sus palabras como una despedida que pueda aceptar así, sin más, y le dice: "No te marches". ¿Es una forma de pedirle que siga a su lado o hay sentimientos que todavía no se ha atrevido a reconocer?

¿Ha llegado el momento de que Serhat luche por ella antes de que sea demasiado tarde? El domingo, un nuevo capítulo de El secreto, en Antena 3. Y ya en atresplayer.