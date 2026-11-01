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El secreto | Capítulo 9

“Ya no somos familia”: Sevim abofetea a Berrak y la echa de casa tras descubrir toda la verdad

Después de haberla tratado siempre como a una hija, la madre de Serhat se ha enfrentado a ella y le ha dejado claro que ya no quiere volver a verla en su casa.

“Ya no somos familia”: Sevim abofetea a Berrak y la echa de casa tras descubrir toda la verdad

“Ya no somos familia”: Sevim abofetea a Berrak y la echa de casa tras descubrir toda la verdad

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sevim ha acudido a hablar con Serhat y se ha enterado de todos los secretos de Berrak. La verdad sobre Kader y todo lo ocurrido ha sido demasiado para ella, sobre todo después de haber querido siempre a Berrak como a una hija.

Cuando la matriarca se ha encontrado con Berrak en casa, mientras hablaba con Azra, no ha podido contenerse. “Te consideraba una hija. Te he querido como a mis hijos o incluso más”, le ha reprochado antes de darle un bofetón.

Berrak ha intentado defenderse, pero Sevim no ha querido escucharla. “¿Cómo has sido capaz?”, le ha preguntado, decepcionada por todo lo que ha descubierto. La madre de Serhat ha sido tajante y le ha ordenado que abandone la casa. “Fuera de mi casa. Vete, lárgate de mi casa. He dicho que te vayas”, le ha exigido.

Entonces, ella ha intentado suplicarle que la escuche, pero Sevim ha dejado clara su postura: “Ya no somos familia. No pintas nada en esta casa. Lárgate de aquí y ni se te ocurra volver por aquí”.

Después de echar a Berrak, Sevim se ha quedado hundida. “No estoy bien. No estoy nada bien. Siento que voy a desfallecer”, ha reconocido mientras Azra intentaba ayudarla.

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