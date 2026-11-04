Cihan juega con los sentimientos de Ebru y consigue que caiga en su trampa en el hotel

Ebru se ha quedado sorprendida al abrir la puerta y encontrarlo allí. “¿Pero qué haces aquí?”, le ha preguntado. Cihan le ha respondido con naturalidad que ha ido a ver una película, pero ella enseguida le ha advertido del peligro de que alguien los vea juntos y empiecen los rumores.

El hombre ha intentado tranquilizarla y ha dejado claro que, según él, no pretende que ocurra nada entre ellos. Pero Ebru tampoco entendía por qué había ido hasta allí si solo quería ver una película. “Podías haberla visto en casa con tu esposa”, le ha recordado.

Justo en ese momento, él ha empezado a contarle sus problemas. “Azra y yo no hacemos esas cosas. No me ama, pero no me deja”, le ha dicho mintiéndole. Ebru le ha preguntado por qué y Cihan ha aprovechado para hablar de su situación dentro de su familia.

Después ha comparado su situación con la de Ebru y ha conseguido que ella también se vea reflejada en sus palabras. “Pues nos parecemos bastante”, le ha respondido, mientras ambos hablaban de sentirse siempre en segundo plano y de no ser suficientemente valorados por sus familias.

Lo que parece una noche inocente es, en realidad, otro paso de Cihan para ganarse la confianza de Ebru.