Zeynep descubre una pista que puede desenmascarar al padre de Kader: ¡está en la mansión!

Mientras busca a Kader por la mansión durante la celebración del cumpleaños de Hayal, Zeynep tropieza con unos libros y descubre que entre ellos hay un móvil escondido.

Intrigada, intenta desbloquearlo y recuerda la conversación que tuvo con Serhat sobre el tatuaje que Berrak se hizo. El empresario le explicó que tenía el número 101 al lado de dos pájaros.

Zeynep ha probado esa combinación como contraseña... ¡y el teléfono se ha desbloqueado! En ese instante, la joven ha comprendido que ese móvil es a alguien que se encuentra dentro de la mansión, entre los familiares y amigos invitados al cumpleaños de Hayal.

Con todas las piezas encajando en su cabeza, Zeynep ha llegado a una conclusión: el padre de Kader está allí. Convencida de que es la oportunidad para que todo salga a la luz, la joven se ha plantado en la fiesta buscando a ese misterioso hombre. ¿Lo encontrará?

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